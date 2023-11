Luis Enrique avant Milan-PSG : « Warren Zaïre-Emery, c’est un diamant  »

Luis Enrique a le torse bombé.

L’entraîneur parisien est apparu très confiant à un peu plus de 24h de la rencontre entre Milan et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions ce mardi : « Je suis toujours optimiste, on joue un adversaire coriace dans un stade très attractif, qui plus est dans un groupe de Ligue des champions très serré. C’est un match très important pour l’issue du groupe. La logique est d’oublier le match qu’on a joué à Paris, là c’est un match totalement différent. On ne va pas changer d’idée de jeu parce qu’on joue à l’extérieur : on veut tenir le ballon, plus que Milan, se créer plus d’opportunités qu’eux et ainsi obtenir le meilleur résultat, on sait ce qu’on veut faire. »

Luis Enrique en a aussi profité pour en placer une pour le Parisien du moment : Warren Zaïre-Emery. « Warren, c’est un diamant. Il est encore très jeune, il a des choses à améliorer, mais ce qui est bien, c’est qu’en plus des caractéristiques techniques et physiques, il joue en fonction de ses coéquipiers, il sait où aller sur le terrain, où sont les autres. C’est facile d’entraîner un joueur comme lui, car il a ces caractéristiques innées. Il est humble, il a 17 ans, il a une éducation de grande valeur, et ce dernier point, c’est le meilleur héritage que pouvaient lui léguer ses parents. »

Ça, c’est du sujet verbe compliment.