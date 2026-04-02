Luis Enrique a un drôle de rêve, et ce n’est pas de jouer Lens-PSG le 11 avril

Eh non, pas de changement de réalité. Luis Enrique est même plutôt content des décisions qui ont animé la trêve internationale, et plus particulièrement du report de Lens-PSG. Bon, on ne s’attendait pas à ce qu’il défende la cause lensoise, mais le bonhomme a remis le feu aux poudres : « Je comprends ce qu’on pense à Lens, mais il faut accepter ce qui a été décidé. Que ce soit une chose ou l’autre, il faut l’accepter. Mais c’est normal, c’est la vie. »

⚽🇫🇷 #Ligue1 🎙 Luis Enrique sur le report du match contre Lens : "Il faut accepter ce qui a été décidé"#beINSPORTS pic.twitter.com/qk8nzt9O3G — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 2, 2026

Tout pour devenir invincible

Et c’est certainement parce que le calendrier a été aménagé que le PSG pourra performer avec des joueurs au top de leur forme. Ouf. Des joueurs que le coach espagnol aimerait pouvoir utiliser n’importe où. « J’aimerais avoir des joueurs qui peuvent jouer partout. Nuno Mendes latéral, Nuno Mendes ailier, Nuno Mendes numéro 9, songe le champion d’Europe 2025. Ce serait un rêve d’avoir 20 joueurs qui peuvent jouer à tous les postes. Imaginez l’adversaire quand il voit le onze aligné avec des joueurs qui peuvent jouer partout… »

Une chance pour Lucas Chevalier de jouer ?

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