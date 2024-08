L’hymne de la Ligue des champions va changer

Tout fout l’camp.

Eh oui, vous allez sûrement devoir changer votre sonnerie de téléphone car le légendaire hymne de la Ligue des champions va disparaître, ou du moins être modifié. Selon une vidéo publiée par le Daily Mail Sport, on entend un nouvel air, qui devrait faire chanter faux quelques supporters, même si les paroles « Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions », restent les mêmes.

🚨 The Champions League's iconic anthem set to CHANGE for the new season… pic.twitter.com/5c29EDYcxn

— Mail Sport (@MailSport) August 22, 2024