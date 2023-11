Lucas Hernandez : « On commence à voir une solidarité de groupe »

Après Ousmane, c’est au tour d’Hernandez de se livrer.

Dans une interview accordée au Parisien, publiée ce mardi, Lucas Hernandez est revenu sur ses premiers mois sous le maillot parisien. Après s’être livré sur sa blessure, qui l’a écarté des terrains pendant sept mois et demi, l’international français de 27 ans a déclaré que c’est durant cette longue convalescence qu’il a commencé à réfléchir à son avenir : « C’est le moment où je me suis demandé : est-ce que je suis bien ici ? Est-ce que je me vois rester quatre ans de plus ? Ou est-ce que je choisis un nouveau défi dans un pays où je n’ai jamais joué, mais que je connais bien ? J’ai pensé à tout ça. J’ai pensé aussi au Bayern parce qu’avec cette grosse blessure, ils m’ont fait confiance et me proposaient de prolonger. J’ai tout mis sur la table et comme je suis quelqu’un de spontané, qui aime les défis, je me suis dit que c’était le moment de changer et de choisir Paris, un club très ambitieux. »

Après avoir avoué qu’il avait consulté Kylian Mbappé avant de venir à Paris et s’être épanché sur son intégration express, notamment grâce à sa capacité à jongler avec le français et l’espagnol, le natif de Marseille a évoqué son équipe et sa cohésion : « On commence à voir une solidarité de groupe : on a eu des moments difficiles, après la défaite à Newcastle. Ça n’a pas été facile, mais on a ressenti une véritable union et on s’est aperçus qu’on voulait tous suivre le même chemin. »

Un chemin qui passe par une victoire à San Siro ce mardi soir.