Loïs Openda reste nostalgique du RC Lens

Openda n’a pas encore définitivement coupé le cor(d)on.

Impressionnant avec Leipzig pour ses débuts en Bundesliga cette saison (déjà onze buts toutes compétitions confondues), Loïs Openda s’est exprimé au micro de RMC Sport sur ses objectifs personnels et collectifs, mais également sur son adaptation outre-Rhin. Il en a ainsi profité pour parler de son ancien club, le Racing Club de Lens, qu’il garde toujours dans le cœur. « Je n’oublie pas mon passage à Lens, on a fait une très belle année la saison dernière avec la qualification pour la Ligue des champions, a-t-il souligné. On est allé la chercher tous ensemble. Je suis content d’avoir pu jouer à Lens. »

Acteur majeur de cette qualification avec 21 buts en championnat, le Belge suit donc les aventures lensoises en Coupe d’Europe avec attention. « Je suis toujours le RC Lens. J’ai toujours la petite cloche allumée pour recevoir les notifications quand je ne peux pas regarder leurs matchs, a-t-il lancé. On ne joue pas trop à la même heure, donc je regarde beaucoup leurs matchs. » Profitant de stades pleins un peu partout en Allemagne, Openda n’est pas vraiment dépaysé de l’ambiance de Bollaert-Delelis. Des supporters qui l’ont marqué et qu’il a tenus à saluer, même s’il comprend leur frustration de le voir partir après seulement un an dans le Nord. « Je vois sur les réseaux sociaux que je manque aux supporters. Je sais qu’ils ne voulaient pas que je parte. Je suis parti après une saison. […] Ce n’est pas pour ça que je ne garde plus d’amour pour les supporters. »

Passer de la fricadelle au Red Bull, c’est sûr que ça fait quelque chose.

