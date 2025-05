L’Inter Milan jouera la finale de Ligue des champions avec son maillot porte-bonheur

L’Inter a déjà gagné.

Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, une équipe choisira son troisième maillot en finale : l’Inter Milan arborera samedi à Munich son maillot jaune face au PSG.

Le porte-bonheur interiste

Comme le rapporte la Gazzetta dello sport, ce choix inédit est surtout dicté par la superstition. Les joueurs de Simone Inzaghi ont en effet gagné leurs deux matchs disputés avec cette tunique cette saison en C1 (à Prague et à Rotterdam), tandis que leur unique défaite en blanc date du déplacement à Leverkusen.

À l’inverse, le PSG, qui a joué une partie de sa campagne européenne avec son maillot spécial bleu ailé, a décidé de revenir à la tradition et jouera avec sa tunique domicile bleu foncé et rouge. Une finale sous le signe des couleurs et des croyances : l’Inter espère que le jaune porte bonheur, Yann Sommer portera même son orange fétiche, tandis que Paris a lâché son « porte-bonheur » extérieur pour renouer avec son classique.

Résultat : une finale jamais vue, dans tous les sens du terme.

Luis Henrique a trouvé une solution pour avoir le maillot de l'Inter