Monaco se frottera à l’Inter, à Arsenal et au Barça

Pas de tirage maison.

L’AS Monaco n’a pas été épargnée ce jeudi au Forum Grimaldi, théâtre du tirage au sort de la nouvelle phase de championnat de la Ligue des champions. Placé dans le chapeau 4, le club du Rocher a notamment hérité de l’Inter à San Siro, du Barça à Louis-II et d’Arsenal à l’Emirates. Takumi Minamino et sa bande affronteront aussi Benfica, le Dinamo Zagreb, l’Étoile rouge de Belgrade, Bologne et Aston Villa, bourreau du LOSC la saison passée.

Objectif pour les Monégasques : finir dans le top 8 pour accéder directement aux huitièmes de finale ou, plus raisonnablement, se classer dans le top 24 pour disputer un barrage. Et surtout laisser un meilleur souvenir qu’en 2018-2019, lorsque l’ASM, placée dans le groupe de l’Atlético, Dortmund et Bruges, avait quitté la compétition avec un petit nul et cinq défaites.

Au moins, ils sont déjà assurés de disputer deux matchs de plus.

Le programme de l’AS Monaco

Inter (E)

Barcelone (D)

Arsenal (E)

Benfica (D)

Dinamo Zagreb (E)

Étoile rouge de Belgrade (D)

Bologne (E)

Aston Villa (D)