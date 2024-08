Roberto De Zerbi distribue les bons points

Roberto De Zerbi se la joue câlinothérapeute.

A deux jours de son premier match sur le banc de l’OM au Stade Vélodrome en Ligue 1, Roberto De Zerbi a distribué les bons points en conférence de presse, avant d’affronter Reims dimanche. Interrogé sur les performances de ses joueurs, il s’est d’abord montré très satisfait, notamment par leur large victoire contre Brest, malgré des petits errements défensifs, notant l’ampleur du score. « Nous avons fait un bon match à Brest, sinon on n’aurait pas gagné 5-1 », a-t-il ainsi relevé, avant d’insister sur l’importance de réussir les débuts à domicile.

Aux côtés du tout fraîchement resigné Luis Henrique, il s’est attelé à tisser des louanges à ses camarades de la direction sportive, Mehdi Benatia et le nouvel homme de l’ombre, Giovanni Rossi : « Nous échangeons tous les jours. Je suis très content du mercato, des joueurs recrutés, de ceux qui sont restés. Il reste des choses à faire mais on a fait du bon travail d’équipe ». Même Mason Greenwood a eu droit à sa dose de compliment, comme s’il était un élève en difficulté qu’il faut toujours soutenir, quoi qu’il arrive. L’Italien a ainsi souligné qu’au sein du club, « on est tous satisfait de lui en tant que joueur et en tant que personne, pour son comportement. »

Décidément, ce n’est pas à Marseille qu’on entendra du mal de l’Anglais.

