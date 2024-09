LFP-droits TV : « DAZN, jamais de la vie ! »

La méthode Coué a parfois ses limites.

Si Vincent Labrune, président de la LFP, a longtemps clamé haut et fort d’ambitieux objectifs pour les prochaines finances de la Ligue 1, il n’aurait que très récemment accepté l’arrivée de DAZN dans le paysage du foot français. « “DAZN, jamais de la vie.” C’est ce que Labrune disait en octobre dernier, au retour du premier appel d’offres, déclaré infructueux, confesse un ancien salarié de la LFP dans les colonnes du magazine So Foot de septembre. “DAZN on n’en veut pas, les 800 millions on y croit”, c’était un peu le mantra dans les couloirs de la Ligue. » Un an plus tard, la plate-forme britannique embarquera huit matchs sur neuf de la L1 pour 400 millions d’euros, chaque année pendant cinq ans, si elle atteint 1,5 million d’abonnés au bout de deux…

