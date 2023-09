L’Espagne débarque sans crampons en Géorgie

Faut avouer que c’est plutôt grole.

Scène assez surréaliste du du côté de Tbilissi où les Espagnols se sont entraînés en baskets. Premièrement parce que les championnats du monde d’athlétisme sont désormais terminés, et qu’en plus leur meilleur sprinter, Adama Traoré, n’a même pas été appelé et deuxièmement parce que les crampons des joueurs de la Roja ne sont tout simplement pas arrivés en Géorgie où l’Espagne joue ce vendredi soir.

🔴 𝗘𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢 | Entrenamiento oficial de la @SEFutbol previo al partido ante Georgia. 🏟️ Estadio Nacional Borís Paichadze (Tiflis). 📍 Tiflis, Georgia. 📺 Síguelo también en https://t.co/ycRjs1tEkP. https://t.co/7g0WZdmcuF — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 7, 2023

Plusieurs médias espagnols en font la révélation ce jeudi soir, Relevo a même mené l’enquête pour savoir ce qui était arrivé à toutes ces paires de pompes. Et le résultat de ces investigations a de quoi faire sourire : les crampons n’ont jamais quitté l’Espagne, la malle les contenant ayant été oubliée dans une camionnette à l’aéroport Adolfo Suárez de Madrid. C’est finalement par un jet privé que les souliers des joueurs de la Roja devrait arriver.

En espérant pour eux qu’ils ne soient pas à côté de leurs pompes ce vendredi soir.

