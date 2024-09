Les remerciements de Philippe Diallo à Antoine Griezmann

À défaut de jolis adieux…

La nouvelle a pris tout le monde de court, ce lundi. Il faut dire que l’histoire méritait certainement une autre fin. Toujours est-il qu’à 33 ans et après avoir fait le bonheur des Bleus pendant une décennie, Antoine Griezmann a choisi de prendre sa retraite internationale. Une annonce à laquelle n’a pas manqué de réagir Philippe Diallo, le président de la FFF.

« À l’heure où Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale, le premier mot qui me vient à l’esprit est merci. Merci à l’immense joueur qui a tant apporté à l’équipe de France. Merci au footballeur merveilleux, ce gaucher fantastique, qui nous a tous fait rêver par ses exploits. Merci à l’homme, chaleureux, humble, généreux, toujours proche des supporters, a déclaré le successeur de Noël Le Graët. Comment ne pas être ébahi par son improbable record de 84 matchs consécutifs, soit six ans sans discontinuer. Antoine Griezmann a encore témoigné de manière spontanée et sincère son attachement à la France lors des Jeux olympiques à Paris. Pour tout ce qu’il a accompli et ce qu’il représente, Antoine Griezmann est une légende de l’Équipe de France et du football français, mondial. Je n’ai qu’un mot à lui adresser : merci. Merci pour tout. »

Après cette année 2024 forte en départ à la retraite, les mots vont manquer au service comm’ de la FFF.

Griezmann, le drôle de point final