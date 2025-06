L'accueil réservé aux champions d’Europe, lors de leur arrivée à Clairefontaine

Pas le temps de redescendre…

Les cinq champions d’Europe du groupe France (Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery) sont arrivés ce lundi soir à Clairefontaine. Accueillis sans grandes fioritures par Didier Deschamps, son staff et les 20 autres joueurs de la sélection, les Parisiens ont retrouvé leurs coéquipiers – dont leurs victimes de samedi soir, Benjamin Pavard et Marcus Thuram – juste après l’entraînement du jour.

Le sourire du capitaine

Poignées de main, câlins, petits mots doux : tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pour ceux qui se demandaient comment Kylian Mbappé a accueilli ceux qui ont réalisé le rêve parisien à sa place, le capitaine a affiché tout son enthousiasme.

https://x.com/equipedefrance/status/1929802733827023298

Une arrivée qui devrait dégager pas mal d’ondes positives avant de disputer le carré final de la Ligue des nations, dès jeudi contre l’Espagne. « Nos Français, nos coéquipiers ont été très bons. Leur pressing m’a choqué, a commenté Manu Koné. En étant joueur de l’AS Rome, je connais un peu l’Inter, c’est une très bonne équipe, et les avoir contrés de cette manière-là, encore une fois c’est choquant. Mettre 5-0 à l’Inter, ce n’est pas rien. C’est une très bonne équipe du PSG qui a fait un très grand match. Beaucoup d’équipes en Europe vont s’inspirer de Paris, notamment du pressing. »

Le foot français pourra-t-il décrocher deux trophées en huit jours ?

