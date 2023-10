Les jeunes Lensois s’imposent face à Arsenal

Autant de victoire en Youth League que leurs aînés en Ligue 1.

Deux matchs et deux victoires pour les U19 de Lens dans la petite Ligue des champions. Les Lensois se sont imposés face à Arsenal à domicile sur le score de 1 à 0 grâce à un but d’Ayanda Sishuba sur penalty avant la mi-temps.

🏁 𝑳𝒆 𝑹𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 (𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒) 𝒂𝒖 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒛-𝒗𝒐𝒖𝒔 🤩 Soudés et déterminés, les jeunes Lensois raflent un 2⃣e succès en autant de rencontres dans cette campagne de @UEFAYouthLeague ! Bravo les gars ! 💪@RCLens 1⃣-0⃣ @Arsenal ⚽️ Sishuba (45'+3)#RCLARS #UYL pic.twitter.com/hRP1o03OZi — Racing Club de Lens (@RCLens) October 3, 2023

Les Sang et Or sont premiers de leur groupe, tandis que les Gunners enchaînent une deuxième défaite en autant de match, et sont derniers de cette poule C. Cette belle victoire devrait inspirer l’équipe A de Lens, qui affrontera Arsenal ce soir au stade Bollaert.

Au moins les Lensois sont sûrs d’avoir vu leur équipe gagner aujourd’hui.

