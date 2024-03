Les compositions de Real Sociedad-PSG

Il y a du beau monde, et quelques surprises.

Pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, Luis Enrique a décidé de titulariser le revenant Nuno Mendes et évidemment son joueur majeur Kylian Mappé. En charnière centrale, c’est Lucas Hernandez qui fera office de patron aux côtés de la recrue Lucas Beraldo pour défendre un onze très jeune.

23 – Paris Saint-Germain's starting XI against Real Sociedad is on average 23 years and 361 days old, marking the youngest ever starting eleven for PSG in a Champions League match. Bold. pic.twitter.com/gvRpJOx6gb

— OptaJean (@OptaJean) March 5, 2024