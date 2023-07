Les Bleus n’affronteront pas Gibraltar au Stade de France

Quand tu as la flemme de trop bouger.

Le match qui opposera les Bleus à Gibraltar dans les cadres des éliminatoires de l’Euro 2024 aura lieu le 18 novembre à l’Allianz Rivera de Nice, et non plus au Stade de France, comme prévu initialement, a annoncé la FFF dans un communqiué. Le 16 juin dernier, les hommes de Didier Deschamps avaient battu les Gibraltariens (3-0).

L’équipe de France ne rentrera d’ailleurs pas à Clairefontaine après ce match, mais se rendra directement en Grèce, pour y affronter les locaux, deux jours plus tard, le 21 novembre. Il faudra faire mieux qu’à l’aller et une poussive victoire grâce à un penalty de Kylian Mbappé (1-0).

Il y aura juste à traverser la mer.

