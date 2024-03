Marseille tient son nouvel entraîneur

Le Jean-Louis Gasset Project fait des émules.

L’équipe féminine de l’Olympique de Marseille est toujours en bonne position dans la course à la montée en D1 Arkema, se positionnant à la 3e place du championnat, six points derrière Strasbourg. Et pourtant, dans un communiqué, le club phocéen a annoncé que Yacine Guesmia, entraîneur de l’équipe professionnelle était « dispensé d’activité ». Il est remplacé par Frank Borrelli jusqu’à la fin de la saison, déjà nommé à ce poste en février 2022. Il avait permis aux Marseillaises d’assurer le maintien en D2F lors de la saison 2021-22.

La décision a été annoncée aux joueuses mercredi matin lors d’un entraînement. Ce choix a pour objectif de créer un électrochoc chez les joueuses après une défaite concédée dans les dernières minutes dans le match face à Nantes (3-2), ce dimanche. Borrelli connait bien le club, puisqu’en plus de son expérience sur le banc, il est également le responsable du programme « OM Next Gen » et de l’école de football du club. Il aura pour ambition de faire remonter le club, qui depuis 2018 n’a plus goûté à la première division.

Parce que oui, pour ceux qui ont raté le début, il y a bien une équipe féminine à Marseille.

