L’équipe de foot qui a eu le plus de joueurs devenus entraîneurs est…

The Guardian, s’est amusé ce mercredi à trouver le vestiaire avec le plus de joueurs devenus coachs de Premier League. Et à ce petit jeu-là, Chelsea de la saison 1997-1998 tire son épingle du jeu, puisqu’il a hébergé six futurs entraîneurs, avec Gustavo Poyet (actuel sélectionneur de la Grèce), Mark Hughes, Steve Clarke et les anciens internationaux italiens Roberto Di Matteo (qui a gagné la Ligue des champions avec les Blues), Gianluca Vialli et Gianfranco Zola.

Un score qui égale celui du Manchester United cuvée 1993-1994, avec Mark Hughes, Steve Bruce, Roy Keane, Paul Ince, Bryan Robson, Mike Phelan. S’il faut les départager, les Mancuniens peuvent mettre Ryan Giggs dans la balance. L’ancien milieu de terrain aux près de 1000 matchs avec son club, a coaché le Pays de Galles. mais a surtout réalisé un court intérim sur le banc de MU en 2014.

Le podium est complété par le Liverpool champion d’Angleterre en 1983-1984, avec cinq noms : Graeme Souness, Kenny Dalglish, Phil Neal, Phil Thompson et Sammy Lee. Dans les équipes nationales, l’Angleterre en 1982 a eu sept joueurs devenus entraîneurs principaux, et deux adjoints.

