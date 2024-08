Leonardo Balerdi prolonge avec l’Olympique de Marseille

« J’les monte en l’air comme Balerdi. »

Quand on pense aux connexions françaises entre rappeurs et footballeurs, on pense forcément à Jérémy Ménez dans le clip Chargeur plein de Zesau, à Samir Nasri et Mamadou Niang dans Senegalo Ruskov de Sefyu, ou encore – dans un autre style, certes – à Franck Ribéry dans Même pas fatigué de Magic System et Khaled. A compter d’aujourd’hui, on pourra rajouter dans cette longue liste la connexion entre Leonardo Balerdi et JuL. Le rappeur marseillais, fan et partenaire de l’Olympique de Marseille, a fait une dédicace au capitaine de son club dans le clip de Bande Organisée 2, sorti ce jeudi soir. De quoi pousser le défenseur argentin a faire le signe du J en retour, ce vendredi en conférence de presse.

🎤 Balerdi qui fait le signe de JUL en pleine conférence de presse. https://t.co/VK0g2ltJeY pic.twitter.com/vzTWAjjexf — RMC Sport (@RMCsport) August 16, 2024

Et on peut dire que cette dédicace arrive à point nommé, puisque le club phocéen a annoncé dans la foulée la prolongation de Balerdi jusqu’en 2028. Arrivé il y a quatre ans à Marseille, le joueur de 25 ans est devenu un pilier du club, en étant notamment un des artisans de la bonne campagne de l’OM en Ligue Europa cette saison.

L’Argentin, qui débutera l’exercice 2024-2025 comme capitaine du club phocéen, a également précisé lors de cette conférence de presse que l’arrivée de Roberto De Zerbi avait joué un rôle déterminant dans son choix de prolonger : « Il m’a donné beaucoup de confiance, m’a remercié du travail que j’ai fait. Maintenant, je veux confirmer la saison que j’ai réalisé l’an dernier. » Le coach italien a cependant précisé que le brassard revenait au défenseur argentin pour le moment, mais que cela pouvait changer en cours de saison : « On verra quand on aura fini le mercato. Mais c’est lui qui commencera en tant que capitaine. »

𝟒 𝐚𝐧𝐬, 𝟏𝟑𝟓 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐬 et 𝐮𝐧𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 avec Marseille 💙 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐁𝐚𝐥𝐞𝐫𝐝𝐢 🇦🇷 prolonge l’aventure olympienne jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️ pic.twitter.com/VS42U01qkX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 16, 2024

Balerdi qui prolonge, Ma che beauté.

