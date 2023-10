Lee Kang-in et la Corée du Sud remportent la médaille d’or aux Jeux asiatiques

Au moins, il s’assure déjà un trophée.

Vainqueur des Jeux asiatiques avec la Corée du Sud ce samedi, Lee Kang-in s’est offert son premier titre avec son pays. Les Guerriers Taeguk ont décroché la médaille d’or grâce à leur succès sur le Japon en finale (2-1). Titulaire, le milieu offensif du Paris SG a joué l’intégralité de la rencontre, sans toutefois se montrer décisif, contrairement à Jeong Woo-yeong (27e) et Cho Young-wook (56e), qui ont répondu au but rapide de Kotaro Uchino pour les Samurai Blue (2e).

🇰🇷🏆

PSG의 이강인 선수를 포함한 대한민국 남자 축구 U23 대표팀이 아시안게임 결승전에서 승리를 거두고 금메달을 획득했습니다! 승리를 진심으로 축하합니다 ❤️💙

South Korea’s U23, including PSG’s Kang-In Lee, wins the gold for the Asian Games. Congratulations ❤️💙 pic.twitter.com/jfZZF091oR

— Paris Saint-Germain (@PSG_KR) October 7, 2023