Ligue 1 : le Syndicat des arbitres appelle au calme

Cinquième journée, et déjà le chaos.

À l’image dimanche des coups de sang de Mehdi Benatia en marge de la rencontre OL-OM ou de ceux d’Éric Roy lors de Brest-Toulouse, l’arbitrage français est chahuté depuis le début de saison. À l’issue de la cinquième journée de Ligue 1, disputée ce week-end et assez mouvementée pour les maîtres du jeu, le SAFE (Syndicat des arbitres de football élite) tire « le signal d’alarme ».

« Brest et Marseille (Ligue 1) ou Reims (Première Ligue) : les attitudes agressives, les propos déplacés ou les publications sur les réseaux renvoient une image déplorable de notre football, sans respect pour les arbitres, peut-on lire. Pire, on met en doute leur éthique, leur intégrité et leur probité. […] Nous demandons du calme et de la retenue, le respect de celles et ceux qui restent les garants de la règle. Il existe des protocoles pour échanger. Respectons-les ! » Concernant les propos de Benatia, le SAFE va saisir le Conseil national de l’éthique de la FFF, qui a lui-même annoncé solliciter la commission de discipline de la LFP.

Reste la phrase la plus importante du communiqué : « Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. »

