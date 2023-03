Le Stade lavallois va faire payer l’entrée à son centre de formation

Dur à Lavaler.

De retour en Ligue 2 après cinq ans en National, le Stade lavallois prépare déjà son avenir. Quinzièmes du championnat, les Mayennais souhaitent continuer leur développement en relançant leur centre de formation la saison prochaine. À l’occasion de cette réouverture, les dirigeants du club ont pris une décision spéciale : il faudra payer 1500 à 2000 euros pour intégrer le centre et tenter de suivre le chemin de Serhou Guirassy ou Nordi Mukiele, formés en Mayenne avant la fermeture du centre.

🟠⚫️ Le Stade lavallois va rouvrir son centre de formation la saison prochaine (en cas de maintien). Chaque famille devra payer « symboliquement » entre 1 500 et 2 000€ pour voir son fils y entrer. « C’est un choix et j’assume », explique le président de Laval. pic.twitter.com/UWo3h4fhCG — Simon Courteille (@SimCourteille) March 6, 2023

L’annonce de la mise en place d’une entrée payante est assez inédite et risque de faire beaucoup parler. Interrogé par Oxygène Radio, le président lavallois Laurent Lairy a justifié ce choix complètement assumé par le coût de l’opération, qui « va coûter un million d’euros ». Il prévoit aussi de resserrer l’effectif du centre à 30 jeunes et deux catégories, les U17 et U19. La réouverture dépendra malgré tout du maintien de Laval en Ligue 2 la saison prochaine.

Y a pas moyen de Mayennais ?

