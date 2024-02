Le Stade de Reims s’offre Sergio Akieme d’Almeria

Champagne : une nouvelle recrue à Reims.

Le Stade de Reims a officialisé l’arrivée du latéral gauche Sergio Akieme. Le transfert s’élève à six millions d’euros, avec des bonus estimés à quatre millions. Akieme évoluait à Almeria, lanterne rouge de Liga qui n’a toujours pas remporté le moindre match en championnat cette saison. Le club andalou a négocié 20% à la revente sur un futur transfert.

Il semblerait que quelqu'un ait trouvé ̶c̶h̶a̶u̶s̶s̶u̶r̶e̶ chaussette à son pied… 👀 pic.twitter.com/1vuptFYxPY — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 1, 2024

Né à Madrid et d’origine équato-guinéenne, Akieme a été formé au Rayo Vallecano, avant de transiter au Barça où il a brièvement joué avec l’équipe B. Il n’a pas participé à la CAN en Côte d’Ivoire avec la Guinée-équatoriale, et ne compte aucune sélection internationale.

Akieme, le nouveau Hakimi ?

