Le sélectionneur australien très serein avant d’affronter la France

La pression ? On ne la subit pas, on la boit.

Avant d’affronter les Bleues en quart de finale du Mondial 2023, le sélectionneur des Matildas Tony Gustavsson ne semble pas ressentir de pression particulière. « J’ai affronté la France chez elle en quarts de finale avec les Etats-Unis en 2019 (il était alors l’adjoint de la sélectionneuse Jill Ellis, NDLR). Je sais ce qu’elles ont vécu. Évidemment, la France arrivera avec beaucoup de confiance contre nous, en étant agressive dès le début du match », a-t-il confié en conférence de presse. Le tacticien suédois a également mis en avant le soutien populaire qui devrait faire pencher la balance en faveur de ses joueuses. « Le fait de jouer devant notre public, on l’a dit depuis le début, on ne ressent même pas la pression. On a juste l’impression d’être portés par les supporters. » Une ambiance que ne craint pas du tout Hervé Renard pour sa part.

Vivement demain. Et sans pression hein !

