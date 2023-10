Le RC Lens signe un jeune espoir français

Un pur produit du terroir.

Le RC Lens a annoncé ce mardi la signature du contrat professionnel du Français Noah Diliberto, jeune milieu de terrain né et formé à Cambrai et qui a joué 115 matchs à Valenciennes avec les pro. Débarqué en équipe première en 2019, il ne la quitte plus, signe son premier contrat pro en mars 2020, avant de quitter le club à la fin de la saison passée.

Un talent à la re𝐿𝑒𝑛𝑠 🆙 Joueur prometteur de la région, Noah Diliberto, milieu référencé au haut niveau (95 matchs de @Ligue2BKT), rallie le Racing pour une saison, avec l'ambition de se frayer un chemin vers le groupe pro. 👉 https://t.co/4B5Gaf74F2#MadeInGaillette pic.twitter.com/7Q3vrGYXqa — Racing Club de Lens (@RCLens) October 4, 2023

À 22 ans, celui qui s’entretenait physiquement à la Gaillette depuis cet été compte déjà 95 matchs en Ligue 2. « Cet enfant de la région saura, à n’en pas douter, s’imprégner des valeurs du club, au sein duquel il est déjà bien intégré. Malgré son âge, il a déjà disputé plus de 100 matchs en professionnel. Une expérience du haut niveau qui constitue un renfort intéressant pour encadrer, dans un premier temps, la jeune équipe de Vincent Carlier, avec cette ambition d’aller frapper à la porte du groupe pro en cours de saison », a expliqué le responsable de la post-formation, Eric Sikora.

Un diamant brut du bassin minier.

