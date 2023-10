Le président Lula tacle sévèrement les joueurs brésiliens

Un président ne devrait pas dire ça.

Le président brésilien Lula a encore une fois mis un tacle les deux pieds décollés aux joueurs brésiliens. Déjà critique envers la Seleção en juin, la figure historique du parti des travailleurs a remis une couche ce mardi lors de son émission hebdomadaire diffusée sur les réseaux sociaux. Pour lui, le niveau des joueurs de son pays n’est pas bon et ces derniers devraient s’inspirer des performances de la Pulga, qui vient de remporter le Ballon d’Or pour la huitième fois.

<iframe loading="lazy" title="Conversa com o Presidente" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wP-vf3KzNyY?start=640&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

« Messi devrait servir d’exemple aux joueurs brésiliens. Il a 36 ans, il a été champion du monde et il a gagné le Ballon d’or en jouant aux Etats-Unis, a déclaré le fan des Corinthians. Si on veut gagner le Ballon d’or, il faut faire des efforts, être professionnel […] et ne pas passer ses nuits à faire la fête »

Ou comment mettre le feu aux poudres à trois semaines de Brésil-Argentine.

