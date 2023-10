Le président d’Everton est décédé

Une bien triste nouvelle pour le foot anglais.

Everton a annoncé mardi soir dans un communiqué le décès de son président, Bill Kenwright, à l’âge de 78 ans. Il était président du club depuis le 1er juin 2004, période durant laquelle Everton a notamment atteint une finale de FA Cup en 2009. Il était aussi producteur de théâtre dans le quartier de West End à Londres, producteur de cinéma, et possédait son propre label de musique, le Bill Kenwright Records.

Everton Football Club is in mourning following the death of Chairman Bill Kenwright CBE, who passed away peacefully last night aged 78, surrounded by his family and loved ones.

— Everton (@Everton) October 24, 2023