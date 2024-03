Le président de la fédération italienne soupçonné de blanchiment d’argent et de détournement de fonds

Dans de sales draps.

Selon les informations de la « Gazzetta Dello Sport », Gabriele Gravina, le président de la fédération italienne de football depuis 2018, a été officiellement inscrit mercredi par le parquet de Rome au registre des suspects pour « blanchiment d’argent et détournement de fonds ». Toujours selon le quotidien italien, ce dernier aurait été accusé d’activités illicites notamment lors de l’attribution de l’appel d’offres 2018 des droits de télévision pour la Lega Pro (troisième division italienne), à l’option sur la vente d’une collection de livres anciens mais aussi par l’achat d’un appartement à Milan pour la fille de sa compagne.

Devant le parquet ce jeudi, Gravina a déclaré à la presse : « Quand vous jouez un rôle institutionnel et qu’on vous frappe sur le plan personnel, il est clair que vous en souffrez. Le fait de me frapper et de m’attaquer sur le plan de la crédibilité met notre système en difficulté. Quelqu’un essaie de saper sa stabilité depuis un certain temps, il croit qu’il peut causer des dommages et il le fait, mais ceux qui me connaissent savent que je suis fort dans mes réactions […] J’ai demandé que la vérité soit établie. S’il y a des responsabilités, je veux comprendre qui a préparé le dossier. Je veux connaître les noms des instigateurs. »

Affaire à suivre.