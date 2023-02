Le parcours du Napoli en Serie A à l'honneur... d'un exercice de mathématiques

Une habile méthode pour retenir l’attention des élèves.

Une nouvelle fois vainqueur sur le terrain d’Empoli (0-2) ce week-end, le Napoli continue de survoler la saison en Serie A. Avec 21 victoires en 24 matchs et désormais 18 points d’avance sur l’Inter (2e), les hommes de Luciano Spalletti foncent vers leur premier Scudetto depuis 1990. Un parcours brillant qui inspire beaucoup de gens du côté de la Campanie : comme le rapporte l’agence de presse italienne ANSA, une professeure de la commune de Torre Del Greco (dans la banlieue de Naples) a décidé d’intégrer les Partenopei à son problème de maths sur les multiplications. Voici l’énoncé proposé aux élèves : « L’équipe de football du Napoli a 18 points d’avance sur celle de l’Inter. Si 3 points sont gagnés pour chaque match remporté, combien de matchs l’équipe du Napoli a-t-elle gagnés de plus (que l’Inter) ? »

Il primato in serie A del Napoli diventa un problema di aritmetica. In una scuola di Torre del Greco. "Se ogni partita vale 3 punti…" #ANSA https://t.co/n5lJ4R67yq — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 28, 2023

Une drôle de méthode qui a rapidement été remarquée et mise en avant sur les réseaux sociaux. Quand on connaît la passion toujours présente autour de ce club, on se dit que les petits Napolitains ont dû apprécier cette référence à leur équipe de cœur. Reste maintenant à savoir si cette technique d’apprentissage plutôt originale a permis aux élèves d’améliorer leurs moyennes.

En tout cas, cette prof mérite également son 20/20.

