Le nouveau maillot de Manchester United pour la saison 2023-2024

C’est la fin d’un suspense insoutenable de moins de 48 heures : oui, le maillot spoilé par le rappeur Aitch lors de son concert au festival de Glastonbury est bien celui que porteront les joueurs de Manchester United la saison prochaine.

Adidas et le club mancunien ont officialisé la chose ce mardi matin en révélant la nouvelle tunique home des Red Devils. Elle est donc rouge (sacrée nouvelle), avec un col présenté comme « rond et plat » (qui ne permet pas de célébrer ses buts comme Eric Cantona, donc) avec des rayures noires sur les épaules et des démarcations noires également sur les côtés. Pour rappel, Manchester United joue en rouge depuis sa première saison sous ce nom en 1902-1903 à de rares exceptions près. Et pour la petite histoire, avant cela, à l’origine, le club s’appelait Newton Heath LYR, une entité sportive fondée par des ouvriers, et évoluait principalement en vert et or.

Le détail mis en avant dans la communication autour de cette pièce par l’équipementier est la rose rouge, présente à l’intérieur du col, mais également partout en filigrane sur le rouge du maillot. Cette fleur est symbole du Lancashire, comté auquel Manchester a appartenu jusqu’en 1974, et figurait sur le tout premier écusson du club. La forme géométrique est quant à elle censée rappeler le pont emblématique de la ville qui traverse la rivière Irwell. Suffit d’aller sur Google Images pour se faire un avis.

Le maillot parfait pour attirer définitivement les Qataris et empêcher Manchester City de réaliser un nouveau triplé ?

