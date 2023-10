Le Havre porte plainte après des violences en tribune

Le début du bras de fer.

C’est officiel, Le Havre a décidé de porter plainte contre ses propres supporters. Une bagarre a éclaté vendredi soir lors de la rencontre entre le HAC et Lens (0-0) dans les tribunes du stade Océane entre un supporter lensois et des spectateurs havrais. Les échauffourées ont démarré après un but de Lens, finalement refusé, qui a fait exploser de joie les supporters nordistes, dont certains se trouvaient dans le kop haut des Havrais. Différentes vidéos montrent la colère des spectateurs du Havre, qui ont pris à partie les fans euphoriques. Le Havre indique bien que l’un des provocateurs lensois a dû être « pris en charge par les stadiers, puis par les secouristes et le médecin dédié aux spectateurs », et précise aussi condamner « fermement ce type de comportements ».

20.10.2023🇫🇷Le Havre vs Lens, some Lensois supporters provoked Le Havre supporters, Le Havre hit them https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/1b6drRCLn3 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 21, 2023

Dans son communiqué, le club normand a annoncé qu’il allait porter plainte « contre les spectateurs impliqués et prendra en parallèle des mesures à leur encontre », sans pour autant préciser lesquelles.

N’empêche que le geste des Lensois n’est pas franchement très malin de base.

