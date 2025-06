Terrier sort de son trou.

L’UNFP monte au créneau après l’adoption au Sénat d’un projet de loi qui devrait chambouler la gouvernance du foot pro. Le texte prévoit de transformer la Ligue en société de clubs, avec la FFF aux manettes. Une réforme « précipitée », « inutile » et porteuse de « chaos », selon le syndicat des joueurs, furieux d’avoir été écarté des discussions.

La menace de Terrier envers la FFF

Son président David Terrier, fraîchement reconduit à la tête de FIFPRO Europe, dénonce à L’Équipe, une marginalisation des acteurs du terrain : « Il est étonnant de constater que les acteurs majeurs, c’est-à-dire les joueurs, n’apparaissent dans aucun rapport des sénateurs quand on évoque la gouvernance du sport pro et notamment du football. » Et de s’inquiéter d’une promesse du président de la FFF : « Philippe Diallo m’a dit que nous aurions notre place dans un conseil de surveillance… Mais à date, on ne sait pas s’il y aura un conseil de surveillance… Faut-il que nous engagions des actions contre la Fédération ou l’État pour être compris ? »

L’ancien joueur de Metz et Ajaccio plaide pour une réforme équilibrée plutôt qu’un démantèlement brutal de la Ligue : « La solution n’est pas de détruire et supprimer la Ligue, mais d’avoir un meilleur équilibre. Sans laisser certains clubs décider de tout. » Il doute aussi de la capacité de la FFF à gérer seule le foot pro : « Ce n’est tout simplement pas possible. Revenir à un fonctionnement fédéral représente un vrai danger. Les joueurs et les joueuses sont très inquiets. On va vers le chaos. »

