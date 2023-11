Le district de la Côte d’Opale annule tous ses matchs jusqu’à la fin de l’année

C’pô un tiote drache.

« Rien que d’en parler, j’en ai des frissons. C’est notre passion, c’est ce qu’on crée pendant des années et en une nuit tout est anéanti ». Ce sont les mots de Franck Poret, président du district de la Côte d’Opale au micro de BFM Grand Littoral. Les inondations récentes dans le Pas-de-Calais ont touché tout le monde dans le secteur… même les clubs de foot. 80% des terrains du district sont impraticables, certaines pelouses synthétiques se sont décollées. Aussi, le district a décidé d’annuler tous les matchs des compétitions qu’il régit jusqu’au 7 janvier.

Inondations : plus de football jusqu’en 2024 dans le district de la Côte d’Opale https://t.co/QScrqtpMPB pic.twitter.com/7zdCEPYdIO — La Voix des Sports (@lavoixdessports) November 21, 2023

Et cela pourrait bien se prolonger. Les dégâts sont si importants qu’ils se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d’euros juste pour le club de Wimille, une des villes les plus touchées. Côté bonnes nouvelles, des districts ont déjà annoncé donner un coup de main financier et/ou matériel. Franck Poret lui, garde le cap et promet qu’il va « accompagner les clubs (…) avec les faibles moyens du District Côte d’Opale ».

Vrai Foot Day n’aime pas ça.