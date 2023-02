Le Collectif nantais présente le bilan de ses actions en vue d’un rachat du club

Encore une bonne raison pour Waldemar Kita d’enrager.

Le Collectif nantais, projet chapeauté par Mickaël Landreau qui a pour but de racheter le FC Nantes, a publié le bilan de ses actions depuis sa création sur les réseaux sociaux. Lancé en mars 2022, il fait part de ses deux axes de travail : la levée de fonds, condition sine qua non pour racheter un club de football, et les valeurs ainsi que la vision portées par le groupe. « Ces rencontres et séminaires permettent de construire et d’innover autour de ce futur désirable tout en honorant l’histoire de cette institution », peut-on lire. Une gouvernance qui se veut éloignée de celle actuellement exercée par les dirigeants nantais. Mais ce rachat ne devrait pas se réaliser tout de suite, d’abord parce que Waldemar Kita n’est pas enclin à vendre et ensuite parce que le collectif lui-même semble avoir compris que le temps serait long avant de parvenir à ses fins : « Les actionnaires du Collectif nantais ont décidé d’inscrire ce projet sur un horizon pouvant aller jusqu’en 2028. »

Quand on aime, on ne compte pas.