Gagne le droit de jouer contre l'équipe de France !

Quel joueur amateur peut se targuer d’avoir joué un match de foot contre l’équipe de France ?

Vous bientôt ! Le tout couvert par So Foot, avec live du match, compte rendu et notes des joueurs !

Car oui, le club de D3 du Vesoul RC est le vainqueur du 5e Grand Prix du Vrai Foot Day, notre journée d’hommage et de mise en avant du foot amateur. Et grâce à leur tournoi de walking foot de ce samedi 23 mars – ouvert à toutes et tous – qui donne le droit d’affronter l’équipe de France en finale, ils bénéficieront d’une médiatisation digne d’un match de C1 sur notre site.

<iframe loading="lazy" title="Vesoul RC - Viens affronter l'équipe de France de... walking-foot !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/o5NFmf7UsDI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

L’inscription est entièrement gratuite et les bénéfices de la buvette iront à l’association Nous aussi, qui aide les personnes en situation de handicap. Et si par bonheur, l’événement dépasse les 60 équipes inscrites, il y a moyen de finir dans le Livre Guiness des records.

Alors si vous êtes dans le coin, n’hésitez pas ! Inscription sur [email protected]

Best of des buts amateurs du week-end !