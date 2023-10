Le bus du Borussia Dortmund revient de Newcastle avec une prune

Don’t know how to park at Saint James’ Park ?

Drôle d’histoire pour le bus du Borussia Dortmund à Newcastle. En déplacement dans le nord de l’Angleterre, le BvB est revenu tout heureux de son match remporté sur la pelouse des Magpies, mais son chauffeur de car n’a pas tenu la durée. En effet, comme le rapporte la BBC, son bus a été sanctionné d’une amende de 50£ au lendemain du match pour manquement au paiement de stationnement à Tynemouth, à côté de Newcastle.

Le conseil du Tyneside Nord, l’autorité locale, s’est même prêté au jeu de cette anecdote assez rare et légère pour en rigoler, en déclarant tenter d’en « toucher un mot à Eddie (Eddie Howe, coach de Newcastle, NDLR) et aux gars », afin de leur demander de « collecter les sous pour nous… une fois qu’ils auront pris leur revanche », sous-entendu lors du match retour le 7 novembre prochain. Un conseil plein d’humour, puisqu’il a aussi déclaré espérer que « l’amende et le temps maussade du Nord-Est n’ont pas freiné leur route vers notre magnifique littoral. »

Il doit bien rester quelques kopecks de la vente de Haaland pour régler tout ça !

