Le Betis Séville déçoit avec un nul, Grenade renoue (enfin) avec la victoire

Contrairement au Real Madrid, un favori n’a pas fait le boulot ce mercredi soir.

Car à l’occasion de la dix-neuvième journée de Liga, le Bétis Séville a dû s’avouer vaincu : en déplacement sur la pelouse du Celta Vigo, la bande d’Isco s’est fait piéger alors qu’elle a ouvert précocement le score par Aitor Ruibal sur une superbe action collective… Avant de se faire surprendre par l’égalisation d’Iago Aspas sur penalty au quart d’heure de jeu, donc, et de s’incliner sur une réalisation de Williot Swedberg dans le temps additionnel. Vraiment pas une bonne affaire pour le septième du classement, qui vise l’Europe.

Galera adm tava com problemas e o jogo já tá Celta 1×1 Betis Aitor Ruibal marcou o gol do Betis nessa linda jogada, mais uma assistência do Isco pic.twitter.com/01lwsBfdya — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) January 3, 2024

De son côté, Grenade a mis fin à une série de 130 jours sans victoire en championnat : contre Cadix, les Andalous ont marqué un but dans chaque mi-temps (signé Myrto Uzuni, puis Bryan Zaragoza) pour prendre le meilleur sur leurs adversaires et signer leur premier succès depuis le mois d’août 2023. Un résultat qui leur permet de se relancer dans la course au maintien, et de se faire psychologiquement du bien.

130 jours, ça fait quand même quinze matchs !

