Le Bayern signe une pépite australienne

La stratégie jeune touche aussi le Bayern.

Vivement l’été prochain en Bavière. Nestory Irankunda, jeune pépite australienne de 17 ans, qui compte déjà 39 matchs, 9 buts et 2 passes décisives en professionnel du côté de l’Adelaïde United, vient en effet de signer avec le champion d’Allemagne pour un contrat dont la durée n’a pas été dévoilée, mais qui porte sur le « long terme ». Le jeune joueur né en Tanzanie rejoindra son nouveau club le 1er juillet 2024, date d’ouverture du mercato estival. Et si vous ne connaissez pas le gamin, cette petite compilation pourra vous aider à prendre conscience de son potentiel.

Nestory Irankunda could become the youngest @Socceroos player EVER this week.

This is why. pic.twitter.com/ZKovK72kAk

