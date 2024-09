Le Barça sanctionné après le déploiement d’une banderole à la symbolique nazie par certains fans à Monaco

La bêtise n’est pas passée inaperçue à Louis-II.

Le FC Barcelone a écopé d’une amende de 10 000 euros et plusieurs supporters ont été interdits de stade après la rencontre face à Monaco en Ligue des champions la semaine dernière. Plusieurs fans catalans avaient déployé une banderole à la symbolique nazie pour saluer leur nouvel entraîneur Hansi Flick. « Ils ont donné la bonne réponse », a réagi le technicien allemand, très agacé.

Le Barça a également communiqué pour condamner les agissements et faire savoir que le club acceptait le huis clos imposé par l’UEFA pour le parcage visiteurs à l’occasion du match à Belgrade début novembre. « Le FC Barcelone rejette tout type de justification de la violence et, comme l’indiquent les articles 3 et 4 de ses statuts, il s’efforce de protéger et de promouvoir la Déclaration universelle des droits de l’homme contenue dans la Charte internationale des droits de l’homme adoptée par les Nations unies, déroule le FCB. En outre, étant donné que le comportement des groupes de supporters et des fans lors des matchs à domicile (Estadi Olímpic Lluís Companys ou Estadi Johan Cruyff) et à l’extérieur entraîne des sanctions répétées tant au niveau national qu’international, le club est prêt à renforcer les mesures actuelles et à adopter d’autres initiatives appropriées afin de prévenir de futurs événements et d’appliquer des sanctions aux personnes responsables. »

Stop à la connerie.

