L'AS Monaco utilise son joker médical et attire un nouvel arrière gauche

Un nouveau venu sur le Rocher.

Victime il y a un peu plus d’un mois d’une blessure aux ligaments croisés du genou gauche, Caio Henrique n’est pas près de revoir les terrains de sitôt. Depuis, Adi Hütter a fait confiance à Ismail Jakobs, mais l’AS Monaco était prête à dégainer pour utiliser son joker médical. C’est désormais chose faite, puisque le club de la Principauté a réussi à attirer Kassoum Ouattara, qu’Amiens a accepté de libérer en échange de deux millions d’euros. Le jeune latéral gauche s’est engagé pour une durée de cinq ans.

L'AS Monaco est heureux d'annoncer l'arrivée de Kassoum Ouattara en provenance de l'@AmiensSC ✍ Le défenseur international U20 🇫🇷 de 19 ans s'est engagé pour 5 saisons et est désormais lié au club de la Principauté jusqu'en juin 2028 🔴⚪#WelcomeKassoum 👋 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 1, 2023

Un coup plutôt malin et absolument nécessaire puisque Jakobs pourrait partir disputer la CAN dans quelques semaines, ce qui aurait laissé le poste d’arrière gauche totalement démuni. Passé professionnel il y a un peu plus d’un an, Ouattara avait notamment été appelé en équipe de France U20 en septembre dernier par Landry Chauvin.

Passer du dixième de Ligue 2 au troisième de Ligue 1, en voilà un sacré changement.

Nouvelle blessure pour Eliesse Ben Seghir