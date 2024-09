L’arbitre d’Arsenal-PSG est connu

Promis, ce n’est pas Deniz Aytekin.

L’UEFA a dévoilé l’arbitre qui officiera mardi soir à l’Emirates Stadium pour le choc entre Arsenal et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Il s’agit du Slovène Slavko Vinčić. Un homme en noir sous les ordres duquel les champions de France comptent 100% de victoires, puisqu’il ne les a arbitrés qu’une seule fois, la saison dernière face à l’AC Milan (3-0). L’intéressé était également au sifflet lors de la demi-finale retour de Ligue Europa entre Arsenal et Villarreal en mai 2021, ou encore lors de la demie de l’Euro France-Espagne, plus récemment.

Une des séries va donc obligatoirement prendre fin.

