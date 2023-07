Laporta rejette encore la faute sur le PSG, à propos du retour raté de Messi

Tiens, ça faisait longtemps.

Joan Laporta, le président du Barça et grand ami du PSG, accuse le club parisien d’être à l’origine du non-retour de Messi au Barça. « Le joueur le voulait, le père aussi. Nous ne voulions pas que ce qui s’est passé la dernière fois nous arrive et nous leur avons dit que nous étions limités par le fair-play financier. Il nous a dit qu’il avait décidé de rejoindre l’Inter Miami parce qu’il avait passé des saisons très difficiles à Paris, où il subissait beaucoup de pression, qu’à Miami il serait plus tranquille et pourrait penser à la sélection nationale et que, bien qu’il ait voulu venir au Barça, il ne voulait pas passer une autre année comme ça », a-t-il expliqué dans une interview à Mundo Deportivo.

Une façon de rejeter la faute pour un président qui s’est beaucoup épanché dans les médias à ce sujet ces derniers mois, affirmant régulièrement que Messi allait revenir au Barça. Il en avait fait sa priorité lors de sa campagne de réélection. À la suite de l’annonce de la signature de la Pulga à l’Inter Miami, les supporters blaugranas lui ont beaucoup reproché ses sorties autour de ce transfert.

Laporte a trouvé son bouc et Nasser.

