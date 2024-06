On connaît la raison de la coupe de cheveux ratée de Landon Donovan

S’il pensait vraiment qu’avec des écrans 4K ça ne se verrait pas…

Si les réseaux sociaux francophones étaient en feu avec le nez cassé de Kylian Mbappé, outre-Manche c’est avec les cheveux de Landon Donovan (ou plutôt ce qu’il en reste). Reconverti en consultant pour Fox Sports, l’ancien international américain au crâne déjà bien dégarni a fait le buzz, malgré lui, après être apparu sur le bord de la pelouse d’Autriche-France… avec l’arrière du crâne rasé. Sur X, l’ancien attaquant Mike Magee a révélé – avec son autorisation – la raison derrière cette horrible coupe de cheveux.

Sur une capture d’écran d’échanges de messages, on peut lire Magee conseiller à son ancien coéquipier aux Los Angeles Galaxy (2009-2013) de virer son barbier. Ce à quoi Donovan répond : « J’ai eu une greffe de cheveux il y a deux semaines et on m’avait dit qu’on ne le verrait pas à la télévision » avant de rire à la réponse de Magee, faisant référence à l’ancien international mexicain Rafael Márquez, lui aussi passé par la MLS et visiblement par la calvitie. Un bad buzz qui a plutôt amusé Landon Donovan, d’accord pour publier sa conversation privée à la demande de Magee : « Je m’en fiche, je le mérite. »

Benoît Millot ne doit pas savoir comment prendre tout ça.

