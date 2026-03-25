L’Allemagne n’est pas favorite pour le Mondial 2026 selon un de ses cadres

Les aveux du capitaine. Présent en conférence de presse ce mardi, Joshua Kimmich a reconnu qu’il est difficile de placer l’Allemagne parmi les grands favoris de la Coupe du monde 2026, compte tenu des dernières campagnes. « Il faut reconnaître que notre bilan n’est pas brillant. Il est possible que nous ne figurions pas parmi les grands favoris, car nous n’avons simplement pas été à la hauteur lors des derniers tournois », affirme le joueur de 31 ans.

🇩🇪🗨️ Joshua Kimmich l'admet, l'Allemagne ne fait pas partie des grands favoris pour remporter la Coupe du monde 2026 !#beINSPORTS pic.twitter.com/JyF6hA7sQX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 24, 2026

Deux éliminations prématurées

Éliminé au premier tour des éditions 2018 et 2022 avec la Nationalmannschaft, Joshua Kimmich fait néanmoins abstraction de ces échecs antérieurs : « Cela ne change en rien notre approche du tournoi. Une fois que le coup d’envoi du premier match sera donné, plus personne ne se souciera de ce qui s’est passé il y a quatre ou huit ans », commente le Bavarois.

Les Allemands ne prendront pas à la légère Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur, leurs adversaires du groupe E pour ce Mondial 2026.

Il y a comme un parfum de 2002 dans l’air.

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