La Superligue africaine repoussée au mois d’octobre

Enfin le bout du tunnel pour la Superligue ?

Initialement programmée pour débuter au mois d’août, la Suerligue africaine commencera finalement au mois d’octobre. Patrice Motsepe, président de la Confédération Africaine de Football, l’a confirmé auprès de SABC Sport : « En octobre de cette année, la première édition de la Superligue africaine débutera. » Le nom de cette compétition pourrait également changer : « Nous connaissons les dates, mais certains grands sponsors disent que l’histoire de la Superligue en Europe n’a pas été bonne et que si l’on associe le nom « super » à une compétition de football, il a des connotations négatives. »

Même si pour l’heure, devant l’absence de consignes, c’est bien cette dénomination que Motsepe utilisera : « Bien sûr, nous pouvons changer le nom, mais ce qui va se passer, c’est qu’en octobre de cette année, le coup d’envoi de la première Superligue africaine, et je vais continuer à utiliser le nom jusqu’à ce que nous l’ayons changé, sera donné. » Parmi les participants de ce nouveau championnat : les Mamelodi Sundowns, Al Ahly, le Wydad Casablanca, l’Espérance de Tunisie, le TP Mazembe, le Petro de Luanda, l’AC Horoya et enfin le Simba Sports Club. Et derrière, l’envie « de s’assurer qu’il y ait plus de ressources financières » pour tout le football africain.

Comme le projet européen finalement.

