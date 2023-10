La statistique originale de Coman avec l’Équipe de France

L’instant insolite.

L’Allemagne, l’Angleterre, la Russie, le Cameroun, l’Écosse, la Roumanie, l’Albanie, la Suisse, l’Irlande, l’Islande, le Portugal, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Biélorussie, le Pays de Galles, la Bolivie, la Turquie, de nouveau l’Albanie, l’Andorre, encore l’Islande, la Turquie pour la deuxième fois, la Moldavie, le Portugal une seconde fois, la Croatie, le Portugal pour la troisième fois, la Suède, l’Ukraine, le Kazakhstan, la Bosnie-Herzégovine, le Pays de Galles again, de quatre pour le Portugal, la Suisse encore, les matchs retours contre la Bosnie, l’Ukraine, et le Kazakhstan, la Finlande, la Côte d’Ivoire, le Danemark, l’Autriche et la Croatie à deux reprises donc, l’Australie, le Danemark encore, la Tunisie, la Pologne, l’Angleterre rencontrée une deuxième fois, l’Argentine, la passe de trois face aux Pays-Bas, le Gibraltar, la Grève, l’Irlande encore, l’Allemagne again et enfin les Pays-Bas… 52 matchs en Équipe de France entre 2015 et 2023 que Kingsley Coman n’aura pas disputé en entier. À chaque fois, Didier Deschamps a remplacé le feu follet du Bayern Munich avant le coup de sifflet final.

Kingsley Coman 🇫🇷 devient le 1er joueur de l'histoire à n'avoir disputé aucun de ses 52 premiers matches avec l'Équipe de France dans son intégralité. #NEDFRA — Stats Foot (@Statsdufoot) October 13, 2023

53 contre l’Écosse ce mardi ?

