Ce mardi 9 juillet ne pouvait être qu’un jour noir pour le foot français

On était condamnés.

Mardi soir, l’équipe de France s’est inclinée en demi-finales de l’Euro face à l’Espagne et malgré le jeu morne pratiqué par les hommes de Didier Deschamps, l’espoir était de mise et la déception prime ce mercredi matin. Pourtant, l’issue du match était apparemment écrite d’avance, la faute au calendrier.

C’est Opta qui le fait remarquer : l’équipe de France n’a jamais gagné de match officiel en compétition un 9 juillet. Ce match contre la Roja était le troisième, pour un nouvel échec. Le premier match disputé à cette date était le match pour la troisième place de l’Euro 1960 contre la Tchécoslovaquie, défaite 2-0. Beaucoup plus récente et plus traumatisante, la finale de la Coupe du monde du 9 juillet 2006, avec la défaite aux tirs au but contre l’Italie et l’expulsion de Zinédine Zidane en cours de match. La défaite 2-1 face à l’Espagne complète donc le trio de mauvais résultats, en plus d’infliger sa première élimination en demi-finales à Didier Deschamps.

09/07 – Les 3 matches de l'équipe de France un 9 juillet : 1960 : 0-2 v Tchécoslovaquie (match pour la 3e place de l'EURO) 2006 : 1-1 v Italie, défaite aux t.a.b (finale du Mondial) 2024 : 1-2 v Espagne (demi-finale de l'EURO) Malédiction. pic.twitter.com/1CU24yz3rG — OptaJean (@OptaJean) July 10, 2024

La légende dit que Kylian Mbappé était perturbé par cette statistique, d’où sa mauvaise performance.

