La Premier League pas affectée par les émeutes, selon le gouvernement britannique

Le sport comme parenthèse de paix.

Le Royaume-Uni est en train de vivre des moments très compliqués depuis le meurtre de trois fillettes dans une attaque au couteau le 29 juillet dernier. Des émeutes éclatent à travers tout le territoire sur fond de racisme et chaque jour resérve ses images désolantes de destruction et d’affrontements. Avec la Premier League qui reprend dans huit jours, la question de la sécurité était posée au vu de ces émeutes, mais selon les informations du Guardian, le gouvernement anglais se veut rassurant.

La Premier League ainsi que d’autres entités sportives étaient conviées mercredi dernier à une réunion d’urgence pour préparer les échéances à venir. Selon le média britannique, il en est ressorti que les manifestations sportives n’étaient pas menacées par les émeutes. Lisa Nandy, la secrétaire d’Etat à la culture, aux médias et au sport, espère que les championnats et les clubs pourront utiliser leur influence pour promouvoir la cohésion et la tolérance au sein de leur communauté.

L’utilisation de messages dans le stade et lors des retransmissions TV est étudiée, et certains clubs ont déjà commencé leur campagne de sensibilisation, comme Sheffield United, pensionnaire de deuxième division : « Sheffield United place l’égalité, la diversité et l’inclusion au coeur de notre culture et maintient que le racisme n’a pas sa place à Sheffield, et nulle part ailleurs. Nous encourageons les fans des Blades à être solidaires, unis, dans ces moments difficiles. »

