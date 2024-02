La mairie de Paris va saisir la justice après les insultes scandées envers Anne Hidalgo au Parc des Princes

Hidalgo-QSI, le nouveau derby du football parisien.

Lors de la rencontre de ce week-end entre le PSG et Lille (3-1), la maire de la capitale, Anne Hidalgo, a été prise pour cible par une partie du Parc des Princes. L’édile était visée en raison des différends qui existent entre le PSG et la ville de Paris concernant une potentielle vente du stade. Des banderoles à son encontre ont été déployées en tribunes, tandis que des chants hostiles et des appels à la démission ont été scandés par certains supporters. Une annonce avait rapidement été faite dans le stade, expliquant que tout nouveau slogan virulent entraînerait l’arrêt du match et une sanction sportive envers le club. Menés au score, certains supporters lillois avaient d’ailleurs brièvement repris les chants.

Ce lundi, Pierre Rabadan, l’adjoint chargé des Sports, a dénoncé des propos « insultants et homophobes », faisant savoir l’intention de la municipalité de saisir la Ligue de football professionnel (LFP) ainsi que la justice « pour que des sanctions soient prises ». Il a par ailleurs précisé la volonté de la mairie de voir le PSG rester au Parc des Princes.

Nous souhaitons que le PSG reste au Parc. Et le Parc doit rester aux Parisiens. Les propos entendus dans les tribunes samedi, insultants & homophobes, n’ont pas leur place à Paris ni dans les stades. Nous allons saisir la @LFPfr et la justice pour que des sanctions soient prises. https://t.co/mBxRFtDXmE — Pierre Rabadan (@PierreRabadan) February 12, 2024

Propos insultants et homophobes, c’est à peu près ce que tous les gardiens ont longtemps entendu avant chaque dégagement.

Gianluigi Buffon a trouvé la solution pour que les joueurs parisiens gagnent la Ligue des champions