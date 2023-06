Record d’affluence historique dans les championnats français

Ligue des talents.

🏟️ La @LFPfr est fière d’annoncer que la @Ligue1UberEats et la @Ligue2BKT ont enregistré un record d’affluence historique dans les stades en 2022-2023 ! ⚽ Communiqué ➡️📝https://t.co/Zi5FQQuad2 pic.twitter.com/dY0fp2yhDp — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 9, 2023

Comme annoncé par la Ligue de football professionnel, la Ligue 1 (9,05 millions de spectateurs en tout) a établi un record d’affluence lors de cette saison 2022-2023. Côté affluence totale, on assiste à une augmentation de 16% en Ligue 1, et même de 59% en Ligue 2 par rapport à la saison précédente. Dans l’élite française, l’Olympique de Marseille se loge à la première place (62 500 spectateurs de moyenne), suivi de l’OL, du PSG et de Lens. Le record de la saison est le Marseille-Lyon du 26 février, disputé devant 65 894 personnes, le pic de la saison. À noter que les stades de Ligue 1 ont été remplis à 81% de leur capacité totale en moyenne, un record. Bollaert et le Parc des Princes affichent un impressionnant 99% d’affluence moyenne, alors que Louis-II est bon dernier avec 7084 fans en moyenne et un taux de remplissage moyen de 42%.

© LFP

Côté Ligue 2, qui enregistre, elle, la meilleure affluence moyenne de son histoire (8680 spectateurs, pour un total de 3,24 millions), les trois leaders sont les équipes descendues de l’élite quelques mois plus tôt : Saint-Étienne (avec plus de 22 000 personnes en moyenne), Bordeaux et Metz.

© LFP

On remet ça l’an prochain ?

