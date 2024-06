La lettre d’excuses folle d’un père écossais pour emmener son fils à l’Euro 2024

Il y a des priorités dans la vie.

Alors que l’Euro 2024 commence ce vendredi avec la rencontre entre l’Allemagne et l’Écosse, Iain Meiklejohn, un fervent supporter de la Tartan Army, s’est fait remarquer en envoyant une lettre d’excuses à l’école de son fils pour que ce dernier puisse l’accompagner lors de la compétition, bien que l’année scolaire ne soit pas terminée. Le mail a été massivement relayé sur X depuis mercredi.

A wee wander through Frankfurt on our first day in Germany 🇩🇪⚽️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #EURO2024 pic.twitter.com/NSHupSNfGR — Iain Meiklejohn (@meiklejohn21) June 13, 2024

« Je vous écris simplement pour vous informer qu’Aleks ne sera pas à l’école à partir du jeudi 13 juin et jusqu’à ce que l’Écosse soit éliminée de l’Euro 2024, a posé le père. Nous effectuerons un voyage éducatif à travers l’Allemagne en visitant plusieurs villes et où nous étudierons les hauts et les bas extrêmes que seul un fan de l’Écosse peut connaître. » Pour conclure, Iain a tenté de brosser l’école dans le sens du poil en promettant que son enfant réalisera un « compte rendu détaillé à son retour ».

Aleks devrait bien être rentré pour le goûter de fin d’année.

En direct : Allemagne - Écosse (0-0)